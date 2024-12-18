В результате столкновения поездов в Мурманской области с рельсов сошли 19 вагонов

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В результате столкновения поездов в Кандалакшском районе Мурманской области с рельсов соли 19 вагонов. Об этом сообщает ТАСС.
«19 вагонов сошли с рельсов при столкновении пассажирского поезда с грузовым составом в Мурманской области», — передает агентство.
Также отмечается, что 15 вагонов грузовых. В результате происшествия пострадали 17 человек, в том числе три ребенка. Одна из женщин умерла по дороге в больницу. По предварительным данным, причиной кружения стала неисправность грузового состава. Задержан водитель грузового поезда и его помощник. Предполагается, что они вышли из локомотива, оставив кабину без присмотра.
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