20 сентября 2026, 22:18

Предположительно, мужчина начал стрелять из окна в Москве, его задержали

Фото: istockphoto/Oleg Elagin

В Москве сотрудники Росгвардии задержали 48-летнего мужчину, который, по предварительным данным, открыл стрельбу из окна многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.





Инцидент произошел на Нагорной улице. К росгвардейцам, обеспечивавшим безопасность на избирательном участке, обратился гражданин с заявлением о том, что из окна расположенного рядом жилого дома ведется стрельба.



Прибыв по указанному адресу, правоохранители установили квартиру, откуда предположительно производились выстрелы. Совместно с полицейскими они задержали подозреваемого.



