Предположительно, мужчина начал стрелять из окна в Москве
Предположительно, мужчина начал стрелять из окна в Москве, его задержали
В Москве сотрудники Росгвардии задержали 48-летнего мужчину, который, по предварительным данным, открыл стрельбу из окна многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Инцидент произошел на Нагорной улице. К росгвардейцам, обеспечивавшим безопасность на избирательном участке, обратился гражданин с заявлением о том, что из окна расположенного рядом жилого дома ведется стрельба.
Прибыв по указанному адресу, правоохранители установили квартиру, откуда предположительно производились выстрелы. Совместно с полицейскими они задержали подозреваемого.
«По предварительным данным, произвел несколько выстрелов из страйкбольного пистолета из окна многоквартирного дома... В результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении.На место вызвали следственно-оперативную группу. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.