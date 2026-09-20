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Предположительно, мужчина начал стрелять из окна в Москве

Предположительно, мужчина начал стрелять из окна в Москве, его задержали
Фото: istockphoto/Oleg Elagin

В Москве сотрудники Росгвардии задержали 48-летнего мужчину, который, по предварительным данным, открыл стрельбу из окна многоквартирного дома. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.



Инцидент произошел на Нагорной улице. К росгвардейцам, обеспечивавшим безопасность на избирательном участке, обратился гражданин с заявлением о том, что из окна расположенного рядом жилого дома ведется стрельба.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители установили квартиру, откуда предположительно производились выстрелы. Совместно с полицейскими они задержали подозреваемого.

«По предварительным данным, произвел несколько выстрелов из страйкбольного пистолета из окна многоквартирного дома... В результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении.


На место вызвали следственно-оперативную группу. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Никита Кротов

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