На Камчатке пьяный водитель с ребёнком в машине спровоцировал аварию

13 ноября 2026, 02:42

Фото: iStock/Bilanol

На загородной трассе в Камчатском крае нетрезвый водитель выехал на встречную полосу и устроил аварию. В салоне в этот момент находилась его полуторагодовалая дочь, сообщили агентству ТАСС в краевой прокуратуре.