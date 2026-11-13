На Камчатке пьяный водитель с ребёнком в машине спровоцировал аварию
На загородной трассе в Камчатском крае нетрезвый водитель выехал на встречную полосу и устроил аварию. В салоне в этот момент находилась его полуторагодовалая дочь, сообщили агентству ТАСС в краевой прокуратуре.
Авария случилась на автодороге Петропавловск‑Камчатский — Мильково в районе старого аэропорта. По данным надзорного ведомства, столкнулись автомобили Mitsubishi Pajero Mini и Suzuki Jimny. Полуторагодовалая пассажирка первой иномарки получила сотрясение головного мозга — её доставили в Камчатскую краевую детскую больницу.
Установлено, что водитель Mitsubishi управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения. Прокуратура проверит, насколько законно процессуальное решение, которое приняла Госавтоинспекция по итогам рассмотрения административного материала.
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