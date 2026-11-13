Пожар охватил здание склада в подмосковном Кузяеве
В деревне Кузяево (Подмосковье) пожарные справились с открытым горением на территории склада. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского городского округа.
Информация о возгорании поступила в Единую дежурно‑диспетчерскую службу муниципального образования 12 ноября в 09:28. Пожару присвоили 2‑й ранг. К 11:30 специалистам удалось локализовать огонь. Общая площадь возгорания составила 1115 кв. м. Приехавшие на вызов сотрудники МЧС ликвидировали пламя в 15:18.
На месте происшествия работали все экстренные службы, ситуация находилась на постоянном контроле администрации округа. В результате пожара никто не пострадал.
Ранее возгорание зафиксировали в жилой многоэтажке на востоке Москвы. Жертвами ЧП стали два ребёнка.
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