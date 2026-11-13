Две женщины погибли в результате аварии в КБР

13 ноября 2026, 01:08

Фото: iStock/Anton Novikov

В Кабардино‑Балкарской Республике произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика — две женщины, ещё один человек пострадал. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.