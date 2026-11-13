Две женщины погибли в результате аварии в КБР
В Кабардино‑Балкарской Республике произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика — две женщины, ещё один человек пострадал. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась около 21:00 мск на автодороге «Обход города Пятигорска» в Зольском районе. По предварительной версии, 50-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» врезался в ехавший впереди грузовик «КамАЗ».
Серьёзные травмы получили пассажирки легковушки — 62-летняя женщина и 28-летняя девушка. Несмотря на усилия медиков, спасти их не удалось. Пострадавшего водителя «Лады» доставили в больницу для оказания необходимой помощи.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства и причины аварии. Ход проверки взяла на контроль прокуратура Кабардино-Балкарии.
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