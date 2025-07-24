Редакция Baza опровергла обвинение следствия о даче взятки полицейским
Редакция telegram-канала Baza опровергла обвинение следствия о даче взятки полицейским за предоставление информации. Об этом издание опубликовало соответствующий пост.
Одним из главных обвинений следствия против главреда Baza Глеба Трифонова является пост за 12 июля 2023 года. В нем говорится о задержании начальника управления угрозыска МВД Красноярского края по подозрению в коррупции.
По версии правоохранителей, именно за эту информацию Трифонов перевел полицейским шесть тысяч рублей. Средства были отправлены 22 августа того же года через банкомат в районе метро «Белорусская».
Как отметили в редакции, в это время Трифонов находился не в России. Весь август мужчина провел в Турции и Черногории, о чем свидетельствуют данные в загранпаспорте, изъятом при обыске.
К тому же сама информация о задержании была опубликована другими изданиями еще за день до поста Baza. Из этого следует, что материал не мог быть эксклюзивным.
В итоге суд встал на сторону следствия и отправил Трифонова в СИЗО на 2 месяца. Вместе с ним туда направили продюсера telegram-канала Татьяну Лукьянову, которая арестована до 20 сентября.
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