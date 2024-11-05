На Камчатке пять человек пострадали при крушении лодки в открытом море

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На Камчатке потерпела крушение лодка с пассажирами, которая находилась в открытом море. Об этом проинформировало управление МЧС по региону в Telegram-канале.
Уточняется, что на борту находились пять рыбаков. Их судно опрокинулось в 35 км от мыса Левашова в сторону села Соболево.
Согласно информации ведомства, во время плавания нос лодки подняла волна, в результате чего судно опрокинулось. Рыбаки добрались до берега и сообщили о произошедшем спасателям.
Первыми помощь потерпевшим оказал наряд местной полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, водителю лодки грозит штраф.
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Согласно информации ведомства, во время плавания нос лодки подняла волна, в результате чего судно опрокинулось. Рыбаки добрались до берега и сообщили о произошедшем спасателям.
Первыми помощь потерпевшим оказал наряд местной полиции. В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, водителю лодки грозит штраф.
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Екатерина Коршунова