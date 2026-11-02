В Ленобласти потушили пожар в коррекционной школе-интернате
В поселке Ефимовский Бокситогорского района загорелась коррекционная школа-интернат. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.
О возгорании стало известно поздно вечером 1 ноября 2026 года. Прибывшие на место пожарные увидели дым из окна третьего этажа. Из здания вывели 52 человека, среди них 48 детей. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.
Пожар ликвидировали менее чем за час. Причины возгорания и размер ущерба сейчас устанавливают специалисты. В МЧС подчеркнули, что к тушению привлекли 11 человек личного состава, также были задействованы три единицы техники.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Уфе при столкновении автобуса и служебного транспорта травмы получили шесть человек. Подробности читайте здесь.
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