Все пассажиры разбившегося во Флориде бизнес-джета Learjet 60 погибли

02 ноября 2026, 00:36

Во Флориде при крушении бизнес-джета Learjet 60 погибли девять человек

Фото: iStock/porpeller

Девять человек находились на борту бизнес-джета Learjet 60, который потерпел крушение в округе Палм-Бич (штат Флорида). Об этом сообщил министр транспорта США Шон Даффи в соцсети X.