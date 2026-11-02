Все пассажиры разбившегося во Флориде бизнес-джета Learjet 60 погибли
Девять человек находились на борту бизнес-джета Learjet 60, который потерпел крушение в округе Палм-Бич (штат Флорида). Об этом сообщил министр транспорта США Шон Даффи в соцсети X.
По его словам, воздушное судно вылетело из Остина, штат Техас, и направлялось на Багамы. Все люди, которые находились внутри разбившегося самолёта, погибли.
Ранее стало известно, что незадолго до падения в городе Гринэкрес Learjet 60 вошёл в штопор. Затем он врезался в землю на скорости более 540 км/ч, оборвал линии электропередачи и загорелся. На месте крушения образовалась большая воронка. По предварительной информации, джет принадлежит частному лицу, имя владельца не раскрывают.
Вчера «Радио 1» передавало, что в Приморском крае при вскрытии бомбоубежища нашли останки трёх человек. Подробности читайте здесь.
Читайте также: