На Камчатке раскрыли схему отмывания денег с использованием криптовалюты
В Камчатском крае женщина легализовала около 600 тысяч рублей, добытых преступным путём. Об этом ТАСС сообщили в УМВД России по региону.
По данным следствия, к незаконной схеме причастна 38‑летняя жительница региона, у которой уже есть судимость за оборот запрещённых веществ. В период с января по март женщина получала оплату в криптовалюте за участие в наркобизнесе — таким способом она пыталась скрыть свои доходы.
Как уточнили в полиции, подозреваемая уже находится в следственном изоляторе. В настоящий момент она проходит фигуранткой по ранее возбуждённому уголовному делу. Новые выявленные факты послужили основанием для открытия в отношении неё ещё одного делопроизводства.
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