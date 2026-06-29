На Камчатке раскрыли схему отмывания денег с использованием криптовалюты

29 июня 2026, 05:42

Жительница Камчатки легализовала 600 тысяч рублей от продажи наркотиков

Фото: istockphoto/blinow61

В Камчатском крае женщина легализовала около 600 тысяч рублей, добытых преступным путём. Об этом ТАСС сообщили в УМВД России по региону.