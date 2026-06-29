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На Камчатке раскрыли схему отмывания денег с использованием криптовалюты

Жительница Камчатки легализовала 600 тысяч рублей от продажи наркотиков
Фото: istockphoto/blinow61

В Камчатском крае женщина легализовала около 600 тысяч рублей, добытых преступным путём. Об этом ТАСС сообщили в УМВД России по региону.



По данным следствия, к незаконной схеме причастна 38‑летняя жительница региона, у которой уже есть судимость за оборот запрещённых веществ. В период с января по март женщина получала оплату в криптовалюте за участие в наркобизнесе — таким способом она пыталась скрыть свои доходы.

Как уточнили в полиции, подозреваемая уже находится в следственном изоляторе. В настоящий момент она проходит фигуранткой по ранее возбуждённому уголовному делу. Новые выявленные факты послужили основанием для открытия в отношении неё ещё одного делопроизводства.

Александр Огарёв

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