«Застеснялся, хороший такой!»: Юлия Ковальчук на камеру смутила Алексея Чумакова во время поездки в машине

10 августа 2025, 03:21

Юлия Ковальчук смутила Алексея Чумакова шутливым вопросом во время поездки машине

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук (Фото: Instagram* @juliakovalchuk)

Юлия Ковальчук поделилась милым с мужем Алексеем Чумаковым. Она записала на видео их забавный диалог в машине, который смутил Чумакова. Звезда показала, как пыталась "ангажировать" вечно занятого супруга для совместных поездок.





42-летняя экс-солистка «Блестящих» и 44-летний певец счастливы в браке уже более 10 лет. Они воспитывают двух дочерей – семилетнюю Амелию и двухлетнюю Алисию. Несмотря на плотные графики, супруги дорожат каждой возможностью побыть вдвоем.



Хотя высказывания Чумакова иногда звучат довольно резко и зарабатывают ему критику от подписчиков, а в Сети любят спекулировать о возможной измене, Юлия и Алексей не позволяют негативным мнениям повлиять на их семейную жизнь. Супруги открыто заявляют, что любят друг друга и готовы принимать все минусы партнера, и отношения у них на самом деле замечательные.



Юлия Ковальчук (Фото: кадр видео Instagram* @juliakovalchuk)

Они нередко выкладывают в соцсети теплые кадры из жизни, вот и на этот раз Ковальчук записала короткий клип.



На кадрах Алексей за рулем в яркой голубой рубашке, а Юлия – в элегантном темном пиджаке. Кокетливо обращаясь к мужу, Ковальчук поинтересовалась: «Водителя себе нашла. Еле вообще забукировала. Постоянно занят. Как можно вас ангажировать на ближайшие поездки?».



Алексей Чумаков (Фото: кадр видео Instagram* @juliakovalchuk)

Чумаков в шутку задумался, приподнял бровь и заявил, что сделать это можно только «любя». Юлию столь короткий ответ не устроил, она попросила больше деталей. Любя — это как именно?



Вопрос поставил Алексея в тупик. Артист не сумел быстро придумать, чем «крыть», и Ковальчук засмеялась.





«Застеснялся. Хороший такой – не могу!», – с улыбкой закончила клип Юлия.