В Чувашии местный торговец заставил детей умыться зеленкой после кражи мандаринов
В Чувашии полиция проводит проверку после инцидента, в ходе которого местный торговец заставил двух подростков умываться зеленкой. Так мужчина «наказал» ребят за кражу фруктов. Об этом в субботу сообщило МВД республики.
По данным ведомства, 30 июля на рынке города Ядрин 44-летний предприниматель заметил, как 11-летний мальчик и 13-летняя девочка стащили несколько мандаринов с его прилавка. Вместо вызова полиции он посадил подростков в свой автомобиль и вывез их на безлюдный участок местности. Там мужчина вылил подросткам на руки зеленку, а затем принудил умыть ею лица. «Проучив» ребят, он оставил детей и уехал.
Инцидент был заснят на видео и попал в интернет.
Хотя родители пострадавших детей официально не обращались в полицию, МВД Чувашии инициировало проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.
