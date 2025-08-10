В Чувашии местный торговец заставил детей умыться зеленкой после кражи мандаринов

10 августа 2025, 00:03

Фото: iStock/Fedorovekb

В Чувашии полиция проводит проверку после инцидента, в ходе которого местный торговец заставил двух подростков умываться зеленкой. Так мужчина «наказал» ребят за кражу фруктов. Об этом в субботу сообщило МВД республики.