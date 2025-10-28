ТАСС: На Камчатке обнаружили оставленный после жесткой посадки вертолет Robinson
25 октября примерно в 11 км от посёлка Октябрьский Усть‑Большерецкого района (Камчатский край) обнаружили перевёрнутый и повреждённый вертолёт Robinson.
Как пишет ТАСС, машина стояла на левом боку, у неё отсутствовали бортовые и регистрационные номера. На месте не было ни экипажа, ни пассажиров.
У вертолёта зафиксировали повреждения несущего винта и фюзеляжа, предварительный ущерб превышает миллион рублей.
Камчатская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности полётов и выяснение обстоятельств происшествия, а Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба).
