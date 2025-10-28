Достижения.рф

На популярном европейском курорте после купания погиб ребенок и пропал мужчина

The Times of Malta: На Мальте погиб мальчик и пропал мужчина после купания
Фото: istockphoto/IakovKalinin

На Мальте после купания погиб 11‑летний мальчик, а ещё один человек пропал — об этом сообщает The Times of Malta.



Тело тонущего ребёнка извлекли из воды 26 октября. Точное место обнаружения не уточняется. Ему оказали первую помощь на берегу, однако спасти не удалось.

В тот же день в районе залива Рамла, на одном из популярных пляжей, пропал 37‑летний британский турист — его поиски длятся уже третий день.

Метеорологическое управление Мальты 27 октября выпустило предупреждение о сильном северо‑западном ветре, который обрушился на побережье, и рекомендовало туристам и местным жителям не купаться.

Никита Кротов

