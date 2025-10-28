На популярном европейском курорте после купания погиб ребенок и пропал мужчина

28 октября 2025, 20:23

The Times of Malta: На Мальте погиб мальчик и пропал мужчина после купания

Фото: istockphoto/IakovKalinin

На Мальте после купания погиб 11‑летний мальчик, а ещё один человек пропал — об этом сообщает The Times of Malta.