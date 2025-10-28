80-летняя туристка посетила остров в океане и пропала без вести во время круиза
Daily Mail: 80-летняя туристка из Австралии погибла в круизе на острове Лизард
80‑летняя пассажирка круизного судна Coral Adventurer пропала во время экскурсии на острове Лизард в Австралии. Об этом пишет издание Daily Mail.
25 октября женщина вместе с группой поднялась к вершине горы Кукс‑Лук. По возвращении к кораблю она отстала от участников похода и заблудилась. Её отсутствие не заметили, и группа вернулась на борт.
Масштабные поиски начались сразу после этого — 26 октября на горной тропе нашли тело туристки. По предварительным данным, она оступилась и погибла.
