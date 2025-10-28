80-летняя туристка посетила остров в океане и пропала без вести во время круиза

28 октября 2025, 18:44

Daily Mail: 80-летняя туристка из Австралии погибла в круизе на острове Лизард

Фото: istockphoto/kynny

80‑летняя пассажирка круизного судна Coral Adventurer пропала во время экскурсии на острове Лизард в Австралии. Об этом пишет издание Daily Mail.