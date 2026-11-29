В Вологде устанавливают виновных в халатности по делу погибшей от истощения девочки
Правоохранители устанавливают круг лиц, виновных в халатности после смерти маленькой девочки из вологодской многодетной семьи. Об этом сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК России по Вологодской области Татьяна Пестовская.
Ранее стало известно, что в семье из Вологды в антисанитарных условиях воспитывались 11 несовершеннолетних. Родители жили с ними в квартире площадью около 50 квадратных метров. Мать не всегда кормила детей. В результате пятилетняя девочка умерла от голода и обезвоживания, а её семилетний брат попал в больницу — он тоже был сильно истощён. К счастью, врачам удалось спасти ребёнка. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии.
Правоохранительные органы возбудили дела об убийстве и ненадлежащем исполнении обязанностей службами профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Пестовская пояснила, что в рамках расследования уголовного дела о халатности следствие определяет, кто именно причастен к произошедшему.
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