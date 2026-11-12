На Камчатке у самолета во время рейса оторвалась часть закрылка
В аэропорту Петропавловска-Камчатского после прилёта из Владивостока у пассажирского самолёта авиакомпании «Сибирь» обнаружили повреждение правого крыла — отсутствовала часть закрылка. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре, пишут «Аргументы и факты».
Инцидент произошёл 12 ноября. После штатной посадки наземные службы при осмотре воздушного судна заметили, что на правом крыле отсутствует часть закрылка — подвижного элемента, помогающего самолёту взлетать и садиться. Когда именно произошло повреждение, пока неизвестно.
Лайнер остался в аэропорту Петропавловска-Камчатского. Для пассажиров, собиравшихся вылететь обратно во Владивосток, авиакомпания организовала дополнительный рейс, которым они отправились по запланированному маршруту.
«Приморская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия. Специалисты выяснят причины повреждения самолёта и проверят, соблюдались ли требования безопасности при его подготовке к вылету», — прокомментировала старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.