В салоне самолёта, летевшего из Москвы в Израиль, возникло задымление
В салоне пассажирского самолета, который летел из Москвы в Израиль, произошло задымление. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Борт Ту-214 компании Red Wings выполнял рейс в Тель-Авив из Жуковского. В какой-то момент в салоне возник дым, и пассажиры ощутили неприятный запах. Экипаж принял решение продолжить полёт, и воздушное судно благополучно приземлилось в Израиле.
Позже специалисты установили причину инцидента. Ей стал динамик оповещения пассажиров, который находится под салонной обшивкой в районе багажных полок. Устройство отказало и начало дымить. Следов возгорания эксперты не обнаружили.
До этого сообщалось об инциденте в Санкт-Петербурге. Там самолёт Калининград — Екатеринбург с 154 пассажирами экстренно сел в Пулково.
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