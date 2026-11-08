Самолёт Калининград — Екатеринбург с 154 пассажирами экстренно сел в Петербурге

08 ноября 2026, 10:09

Фото: Istock/Oleh Yatskiv

Рейс Калининград — Екатеринбург с более чем 150 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге из-за проблем с двигателем у «аэробуса». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.