Самолёт Калининград — Екатеринбург с 154 пассажирами экстренно сел в Петербурге
Рейс Калининград — Екатеринбург с более чем 150 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в Санкт-Петербурге из-за проблем с двигателем у «аэробуса». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Борт компании «Уральские авиалинии» набрал высоту более 11 тысяч метров. На этом эшелоне в кабине Airbus A320 сработала сигнализация. Причиной стал снизившийся уровень масла в одном из двигателей.
Экипаж принял решение уйти на запасной аэродром, и в итоге самолёт сел в Пулково. После приземления техники осмотрели воздушное судно и обнаружили утечку масла. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находились 154 пассажира и семь членов экипажа.
До этого самолёт Superjet экстренно сел в Архангельске. Причиной стал сигнал о пожаре в багажном отсеке.
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