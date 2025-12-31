Достижения.рф

«Очухалась уже в снегу»: москвичка обвинила таксиста в избиении

Девушка из Москвы заявила, что таксист ударил ее головой об асфальт
Фото: iStock/Yury Karamanenko

Москвичка обвинила таксиста в избиении. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на слова пострадавшей.



Девушка заявила, что сначала водитель «хамским тоном» попросил ее пристегнуться, а затем потребовал выйти из машины. После того, как она покинула автомобиль, хлопнув дверью, мужчина с разбегу ударил ее головой об асфальт, отчего она потеряла сознание.

Девушка добавила, что на помощь пришли соседи, которые отталкивали неадеквата. По ее словам, водитель также пытался наехать на нее и кричал матом. Пострадавшая написала заявление в полицию и сняла побои.

Лидия Пономарева

