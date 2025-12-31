«Очухалась уже в снегу»: москвичка обвинила таксиста в избиении
Москвичка обвинила таксиста в избиении. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на слова пострадавшей.
Девушка заявила, что сначала водитель «хамским тоном» попросил ее пристегнуться, а затем потребовал выйти из машины. После того, как она покинула автомобиль, хлопнув дверью, мужчина с разбегу ударил ее головой об асфальт, отчего она потеряла сознание.
Девушка добавила, что на помощь пришли соседи, которые отталкивали неадеквата. По ее словам, водитель также пытался наехать на нее и кричал матом. Пострадавшая написала заявление в полицию и сняла побои.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле девушку избили и ограбили после отказа познакомиться с группой молодых людей у ночного клуба.
Читайте также: