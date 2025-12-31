«Очухалась уже в снегу»: москвичка обвинила таксиста в избиении

31 декабря 2025, 15:17

Девушка из Москвы заявила, что таксист ударил ее головой об асфальт

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Москвичка обвинила таксиста в избиении. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на слова пострадавшей.