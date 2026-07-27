На Камчатке в двух квартирах зарегистрировали более 70 мигрантов
В Петропавловске‑Камчатском правоохранители разоблачили схему фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Её организовала 51‑летняя жительница города. В двух своих квартирах она оформила учёт для 74 иностранных граждан.
Фиктивная регистрация приезжих из стран ближнего зарубежья проводилась с января по май. При этом иностранцы фактически не вселялись и не проживали в указанных помещениях, а площадь квартир заведомо не позволяла разместить столько жильцов.
Женщина оказывала эти услуги на коммерческой основе. Каждый мигрант ежемесячно платил ей по 1,5 тысячи рублей.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, следствие продолжается.
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