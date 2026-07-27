На Камчатке в двух квартирах зарегистрировали более 70 мигрантов

27 июля 2026, 01:48

Жительница Камчатки прописала в двух квартирах более 70 иностранцев

Фото: iStock/vichinterlang

В Петропавловске‑Камчатском правоохранители разоблачили схему фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.