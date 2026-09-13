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На МКАД в массовом ДТП пострадали три человека

Фото: iStock/hokchaipoomichaiya

На МКАД случилась крупная авария. По предварительным данным, в ДТП пострадали три человека, в том числе ребёнок, сообщил источник РЕН ТВ.



Изначально поступала информация о столкновении восьми машин. Позднее в информагентстве уточнили, что участниками аварии в районе Варшавского шоссе в Москве стали семь автомобилей.

Как заявили в пресс-службе столичного Дептранса, из-за происшествия движение по внешней стороне МКАД ограничено. На месте аварии работают оперативные службы.

Ранее в Уфе мотоциклист столкнулся с иномаркой. В результате аварии водитель двухколёсного транспортного средства погиб, а его пассажирка получила травмы.

Александр Огарёв

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