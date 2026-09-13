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Утечка аммиака произошла на заводе в Ираке, минимум 50 пострадавших

INA: Утечка аммиака произошла на заводе в Ираке, два человека погибли
Фото: istockphoto/sudok1

В провинции Басра на юге Ирака произошла утечка аммиака на предприятии химической промышленности. В результате инцидента два человека погибли, несколько десятков пострадали от отравления и удушья, пишет агентство INA.



Как сообщил представитель штаба гражданской обороны Басры, специальные бригады спасли десять работников завода. Все случилось на предприятии по производству удобрений в районе Хор аз-Зубайр. Общее число пострадавших составляет не менее 50 человек, всех их доставили в ближайшие медицинские учреждения.

На место происшествия прибыли спасательные бригады и группа специалистов по реагированию на химические, биологические, радиационные и ядерные угрозы. По заявлению штаба гражданской обороны, в настоящее время утечку аммиака на государственном предприятии полностью взяли под контроль, приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности на объекте и полной локализации ситуации.

По предварительной оценке, причиной инцидента стала случайная утечка газа. Подробности выясняются.

Никита Кротов

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