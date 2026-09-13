Утечка аммиака произошла на заводе в Ираке, минимум 50 пострадавших

13 сентября 2026, 23:07

INA: Утечка аммиака произошла на заводе в Ираке, два человека погибли

Фото: istockphoto/sudok1

В провинции Басра на юге Ирака произошла утечка аммиака на предприятии химической промышленности. В результате инцидента два человека погибли, несколько десятков пострадали от отравления и удушья, пишет агентство INA.