Утечка аммиака произошла на заводе в Ираке, минимум 50 пострадавших
В провинции Басра на юге Ирака произошла утечка аммиака на предприятии химической промышленности. В результате инцидента два человека погибли, несколько десятков пострадали от отравления и удушья, пишет агентство INA.
Как сообщил представитель штаба гражданской обороны Басры, специальные бригады спасли десять работников завода. Все случилось на предприятии по производству удобрений в районе Хор аз-Зубайр. Общее число пострадавших составляет не менее 50 человек, всех их доставили в ближайшие медицинские учреждения.
На место происшествия прибыли спасательные бригады и группа специалистов по реагированию на химические, биологические, радиационные и ядерные угрозы. По заявлению штаба гражданской обороны, в настоящее время утечку аммиака на государственном предприятии полностью взяли под контроль, приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности на объекте и полной локализации ситуации.
По предварительной оценке, причиной инцидента стала случайная утечка газа. Подробности выясняются.
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