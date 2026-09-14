Два человека погибли в загоревшемся автобусе в Турции
В результате аварии с автобусом в Стамбуле погибли два человека, ещё восемь получили ранения. Об этом сообщил портал Hurriyet.
ДТП случилось в районе Эюпсултан на Северной Мраморной автомагистрали — примерно в 18:55 по местному времени. Как уточнил губернатор провинции, автобус, который следовал по маршруту Диярбакыр — Стамбул, попал в аварию из‑за скользкой дороги. Водитель не смог удержать транспортное средство под контролем и врезался в столб, после чего оно загорелось.
Двое пассажиров скончались на месте происшествия, восемь человек пострадали. Состояние одного из раненых оценивается как тяжёлое. Всех пострадавших госпитализировали.
На месте аварии сейчас работают экстренные службы. Пожарным удалось оперативно ликвидировать возгорание.
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