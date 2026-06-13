Один человек погиб и девять пострадали в результате стрельбы в США
В городе Мидленд (штат Техас, США) произошла стрельба. Один человек погиб, еще девятерых госпитализировали с ранениями, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местную полицию.
Инцидент случился в здании на юго‑западе города. По информации сотрудников правоохранительных органов, в общей сложности прозвучало около 20 выстрелов.
Очевидцы рассказали, что на место происшествия оперативно прибыло примерно 50 полицейских и охарактеризовали их как «маленькую армию». По словам свидетелей, силовики задействовали беспилотники и специализированные автомобили.
Мэрия города подтвердила, что подозреваемый в совершении преступления погиб. Его тело удалось обнаружить с помощью дрона.
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