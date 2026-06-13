Один человек погиб и девять пострадали в результате стрельбы в США

13 июня 2026, 02:07

Фото: istockphoto/MattGush

В городе Мидленд (штат Техас, США) произошла стрельба. Один человек погиб, еще девятерых госпитализировали с ранениями, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местную полицию.