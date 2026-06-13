Полиция разогнала нелегальную сходку питбайкеров в Петербурге
В Красногвардейском районе Петербурга правоохранители пресекли незаконную сходку питбайкеров. Об этом пишет 78.ru.
По информации издания, полиция задержала десять несовершеннолетних участников мероприятия. В их числе организатор встречи, которому может грозить уголовная ответственность за вовлечение подростков в антиобщественные действия.
В ходе оперативной проверки сотрудники ГИБДД выявили сразу несколько серьёзных нарушений. Выяснилось, что пять водителей управляли питбайками без водительских прав, одного из участников ранее лишили права управления транспортным средством, а другой находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Помимо этого, правоохранители обнаружили около 14 единиц мототехники с признаками изменения номерных знаков. При досмотре у одного из задержанных нашли страйкбольное оружие и перцовый баллончик. В региональной Госавтоинспекции подчеркнули, что силовики организовали рейд после многочисленных жалоб местных жителей.
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