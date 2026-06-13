Петербурженка организовала пищевую цепочку из голубей и чаек во дворе дома
Во дворе одного из домов Санкт‑Петербурга разгорелся необычный конфликт из‑за заботы о птицах. Пожилая жительница многоэтажки регулярно закупает мешки с зерном и разбрасывает его из окна, подкармливая голубей.
Как сообщает РЕН ТВ, такая «помощь» привела к неожиданным последствиям: к месту кормежки стали слетаться чайки, которые теперь охотятся на голубей. В результате во дворе постоянно скапливается мусор, а жильцы вынуждены наблюдать за ожесточенными птичьими схватками прямо под окнами. Кадры с места событий появились в Телеграм-канале издания.
Соседи неоднократно пытались поговорить с женщиной, но безрезультатно. Пожилая дама искренне считает, что делает доброе дело, и не видит в своих действиях никаких проблем. Однако по мнению других жителей дома, массовая подкормка птиц не только создает серьёзный дискомфорт для десятков семей, но и нарушает санитарные нормы.
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