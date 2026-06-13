Петербурженка организовала пищевую цепочку из голубей и чаек во дворе дома

13 июня 2026, 02:36

Фото: istockphoto/emiphoto

Во дворе одного из домов Санкт‑Петербурга разгорелся необычный конфликт из‑за заботы о птицах. Пожилая жительница многоэтажки регулярно закупает мешки с зерном и разбрасывает его из окна, подкармливая голубей.