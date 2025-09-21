21 сентября 2025, 18:48

ТАСС: некоторые ТЦ Алма-Аты эвакуировали при землетрясении в городе

Фото: istockphoto/allanswart

При землетрясении в Алма-Ате эвакуировали несколько крупных торговых центров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на казахстанские СМИ.