ТЦ Алма-Аты эвакуировали при землетрясении в городе
При землетрясении в Алма-Ате эвакуировали несколько крупных торговых центров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на казахстанские СМИ.
Землетрясение имело магнитуду 3,8. Местным жителям отправили предупреждения на мобильные телефоны с рекомендацией покинуть дома, однако, по некоторым данным, толчки не ощущались. Несмотря на это, некоторые горожане всё же вышли на улицу.
Напомним, что 18 сентября в 21:58 у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр находился в 125 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 40 километров.
После этого события МЧС объявило угрозу цунами для восточного побережья полуострова и начало оповещение населения. Вскоре зафиксировали волны высотой около 30 сантиметров в устье реки Налычево и у вулкана Семячик.
