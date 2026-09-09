Выкуп за выезд: тайка забаррикадировалась в доме россиянина и не хочет съезжать
Россиянин Пётр, проживающий в Таиланде, оказался в непростой ситуации. Местная жительница, которую он приютил, не хочет покидать его дом и фактически взяла ситуацию под свой контроль.
По данным издания SHOT, месяц назад Пётр познакомился с 27‑летней Пим. У девушки тогда были трудности, и мужчина, проникшись сочувствием, пустил её в свой трёхэтажный таунхаус — кормил, поил, а со временем и вовсе влюбился. Однако идиллия быстро закончилась. Когда Пётр собрался уехать в Россию на юбилей матери, Пим отказалась съезжать. Более того, она забаррикадировалась в доме и потребовала 20 тысяч батов (около 52 тысяч рублей) за то, чтобы освободить помещение.
Сейчас девушка заняла одну из комнат, а Пётр уже несколько дней безуспешно пытается её выселить. Он опасается оставлять дом под присмотром Пим. Договор аренды оформлен на него, а поведение девушки всё больше вызывает тревогу.
Обратиться в полицию мужчина не решается. Пим выяснила, что он работает онлайн без соответствующего разрешения, а в Таиланде это считается серьёзным нарушением. При этом сама девушка, согласно местным законам, формально не совершила ничего уголовно наказуемого — хотя, как утверждает Пётр, она пару раз угрожала ему ножницами.
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