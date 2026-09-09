Выкуп за выезд: тайка забаррикадировалась в доме россиянина и не хочет съезжать

09 сентября 2026, 00:28

В Таиланде женщина оккупировала дом россиянина и требует выкуп за выезд

Фото: iStock/fokkebok

Россиянин Пётр, проживающий в Таиланде, оказался в непростой ситуации. Местная жительница, которую он приютил, не хочет покидать его дом и фактически взяла ситуацию под свой контроль.