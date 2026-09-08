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Ресторатор Пинский подрался с критиком Трапезником в Москве

Фото: iStock/Chalabala

На открытии заведения «Ваниль» Аркадия Новикова в Москве вспыхнул конфликт между ресторатором Антоном Пинским и критиком Ильёй Трапезником. Конфликт перерос в драку.



Согласно одной из версий, Пинский запретил Трапезнику публиковать отзывы о заведении и произнёс в его адрес резкую фразу про родителей. По другой — конфликт спровоцировал сам критик, позволив себе грубое высказывание в адрес ресторатора. В результате мужчины обменялись ударами.

На видео с мероприятия заметно, что у Ильи Трапезника травмирована верхняя губа. В своём телеграм‑канале критик сообщил, что поделится комментарием позже.

Антон Пинский — видный игрок ресторанного рынка Москвы, основатель холдинга Pinskiy & Co. В числе его проектов — рестораны Ava, Simach и Loona, а также совместные предприятия с Аркадием Новиковым и другими партнёрами.

Александр Огарёв

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