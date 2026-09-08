Ресторатор Пинский подрался с критиком Трапезником в Москве

08 сентября 2026, 23:36

Фото: iStock/Chalabala

На открытии заведения «Ваниль» Аркадия Новикова в Москве вспыхнул конфликт между ресторатором Антоном Пинским и критиком Ильёй Трапезником. Конфликт перерос в драку.