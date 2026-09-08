В Ленобласти лось спровоцировал массовую аварию с перекрытием трассы

08 сентября 2026, 23:58

В Ленобласти за один вечер произошли две аварии с лосями

Фото: iStock/m-kojot

На 148‑м километре трассы «Кола» в Волховском районе лось выбежал на проезжую часть и попал под колёса автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».