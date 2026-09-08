В Ленобласти лось спровоцировал массовую аварию с перекрытием трассы
На 148‑м километре трассы «Кола» в Волховском районе лось выбежал на проезжую часть и попал под колёса автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».
Водитель автомобиля Toyota Tundra, выполняя обгон фуры, сбил животное, после чего машину занесло, и она съехала в кювет. Далее произошло цепное столкновение: в иномарку врезался грузовик, а следом в него — УАЗ «Патриот». Из‑за аварии пришлось перекрыть движение по правой полосе в направлении Санкт‑Петербурга.
Второй инцидент произошёл на 135‑м километре трассы Р‑23 в Лужском районе. Автомобиль Kia сбил лося, после чего также оказался в кювете. Водителя госпитализировали. В обоих случаях животные погибли.
Читайте также: