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В Ленобласти лось спровоцировал массовую аварию с перекрытием трассы

В Ленобласти за один вечер произошли две аварии с лосями
Фото: iStock/m-kojot

На 148‑м километре трассы «Кола» в Волховском районе лось выбежал на проезжую часть и попал под колёса автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал «78 | НОВОСТИ».



Водитель автомобиля Toyota Tundra, выполняя обгон фуры, сбил животное, после чего машину занесло, и она съехала в кювет. Далее произошло цепное столкновение: в иномарку врезался грузовик, а следом в него — УАЗ «Патриот». Из‑за аварии пришлось перекрыть движение по правой полосе в направлении Санкт‑Петербурга.

Второй инцидент произошёл на 135‑м километре трассы Р‑23 в Лужском районе. Автомобиль Kia сбил лося, после чего также оказался в кювете. Водителя госпитализировали. В обоих случаях животные погибли.

Александр Огарёв

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