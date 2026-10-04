На Камчатке за сутки зафиксировали более 30 землетрясений
На Камчатке зарегистрировали серию сейсмических событий. По информации ГУ МЧС России по региону, произошло 34 землетрясения, которые не ощущались населением.
При этом в отдельных районах Петропавловска‑Камчатского жители почувствовали два подземных толчка с интенсивностью два балла. В сообщении подчёркивается, что угрозы цунами не зафиксировано.
По сведениям Камчатского филиала геофизической службы РАН, самым сильным в этой серии стало землетрясение магнитудой 5,7. Оно случилось в субботу в 20:00 по местному времени (11:00 мск). Эпицентр располагался в акватории Тихого океана в 206 километрах к востоку от Петропавловска‑Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 24 километров под морским дном.
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