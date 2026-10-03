Почти 20 паломников погибли при ДТП с грузовиками в Кении
17 католических паломников погибли в ДТП с грузовиком на юге Кении. Об этом 3 октября сообщил телеканал KBC со ссылкой на архиепископа Момбасы Мартина Кивуву.
По словам священнослужителя, скорбная весть касается прихожан церкви Святого Матиаса Мулумбы (Микиндани). Люди ехали в Национальный санктуарий в Субукии, где должны были пройти мероприятия в честь Национального дня молитвы. Авария случилась в Саламе.
Как уточняет телеканал, причиной ДТП стал отказ тормозов у грузовика. Из-за этого водитель потерял контроль над машиной, после чего транспортное средство столкнулось с несколькими авто, в том числе с микроавтобусом, в котором находились паломники.
Ранее в Кемеровской области столкнулись два грузовика. Водителям обоих автомобилей понадобилась помощь медиков.
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