Расчленивший девушку в Москве успел сбежать в Воронежскую область
Правоохранители задержали 47‑летнего мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении женщины в московском районе Жулебино. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Задержание прошло в Воронежской области. В ближайшее время фигуранта доставят в Москву и передадут следственным органам для проведения дальнейших процессуальных действий.
По данным СМИ, расчленённое тело женщины обнаружили в квартире в Жулебино. По версии следствия, к преступлению причастен её сожитель. Вместе с останками в помещении нашли предметы, которые могут быть орудиями преступления. В подъезд, где произошла трагедия, сейчас пускают только по прописке. Около дома дежурят сотрудники МВД.
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