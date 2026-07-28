Жителя Камчатки приговорили к условному сроку за избиение ребёнка
Суд приговорил 56‑летнего жителя Петропавловск‑Камчатского к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за нападение на ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры.
Инцидент случился в мае 2025 года в стенах хоккейной школы. Мужчина пришёл забрать сына и обнаружил, что инвентарь его ребёнка использует другой мальчик. Он подошёл к нему, сорвал амуницию и ударил подростка по голове и руке. В результате пострадавший попал в больницу, а врачи зафиксировали у юного хоккеиста вред здоровью средней тяжести, повлёкший длительное расстройство здоровья.
В сообщении прокуратуры, опубликованном в Telegram‑канале, уточняется, что действия мужчины квалифицированы как причинение вреда здоровью малолетнего с применением предмета, используемого в качестве оружия. Помимо условного срока, агрессору придётся выплатить 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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