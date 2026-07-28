Жителя Камчатки приговорили к условному сроку за избиение ребёнка

28 июля 2026, 03:58

Житель Камчатки ударил ребёнка на ледовой арене и получил условный срок

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Суд приговорил 56‑летнего жителя Петропавловск‑Камчатского к двум годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком за нападение на ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры.