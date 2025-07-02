Врачи в Приморье наворовали более 40 миллионов рублей из зарплат
УМВД Приморья: Сотрудники больницы незаконно похитили на зарплатах 46 млн рублей
Сотрудники медицинского учреждения в Приморском крае незаконно обогатились на 46 миллионов рублей в течение четырех лет. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.
Сотрудники полиции установили, что организатором преступной схемы стала 64-летняя жительница Надеждинского района. Противоправная деятельность продолжалась четыре года.
«Жительница Надеждинского района разработала схему незаконного обогащения и вовлекла в противоправную деятельность еще семерых сотрудников учреждения. На банковские счета соучастников осуществлялось перечисление необоснованно завышенной заработной платы», — передает Telegram-канал «Полиция Приморья».Все участники группы были уволены после выявления нарушений. В их отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Расследование дела завершено, его материалы направлены в суд для решения вопроса о назначении наказания. Обвиняемых может ждать до 10 лет лишения свободы и штраф.