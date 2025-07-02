Врачи в Приморье наворовали более 40 миллионов рублей из зарплат

02 июля 2025, 04:49

УМВД Приморья: Сотрудники больницы незаконно похитили на зарплатах 46 млн рублей

Фото: iStock/Valeriya

Сотрудники медицинского учреждения в Приморском крае незаконно обогатились на 46 миллионов рублей в течение четырех лет. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.





Сотрудники полиции установили, что организатором преступной схемы стала 64-летняя жительница Надеждинского района. Противоправная деятельность продолжалась четыре года.





«Жительница Надеждинского района разработала схему незаконного обогащения и вовлекла в противоправную деятельность еще семерых сотрудников учреждения. На банковские счета соучастников осуществлялось перечисление необоснованно завышенной заработной платы», — передает Telegram-канал «Полиция Приморья».