МЧС: В Забайкалье ливни подтопили 48 участков в четырёх сёлах и смыли мост

02 июля 2025, 05:53

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Сильные дожди в Забайкальском крае привели к подтоплению 48 приусадебных участков и одного моста на дороге регионального значения в четырех населенных пунктах. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.





Стихия затронула несколько муниципалитетов.





«В Карымском и Читинском муниципалитетах за сутки выпало обильное количество дождевых осадков. В четырех населенных пунктах оказались подтоплены 48 приусадебных участков, а также мост на дороге регионального значения», — передает Telegram-канал "МЧС Забайкальского края" в ночь с 1 на 2 июля.