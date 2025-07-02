МЧС: В Забайкалье ливни подтопили 48 участков в четырёх сёлах и смыли мост
Сильные дожди в Забайкальском крае привели к подтоплению 48 приусадебных участков и одного моста на дороге регионального значения в четырех населенных пунктах. Об этом сообщило региональное управление МЧС России.
Стихия затронула несколько муниципалитетов.
«В Карымском и Читинском муниципалитетах за сутки выпало обильное количество дождевых осадков. В четырех населенных пунктах оказались подтоплены 48 приусадебных участков, а также мост на дороге регионального значения», — передает Telegram-канал "МЧС Забайкальского края" в ночь с 1 на 2 июля.Серьезная ситуация сложилась в селе Маккавеево, где из-за резкого подъема уровня реки Унгур оказались затоплены 15 участков. Спасатели эвакуировали оттуда пятерых человек, включая троих детей.
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В поселке Дарасун подтоплено 17 участков, в селе Ильинка – еще 15, где также произошло частичное разрушение берегоукрепительного сооружения на реке Кручина. В поселке Курорт-Дарасун, где выпала трехмесячная норма осадков, пострадал один участок и была подмыта баня.
На месте происшествий работают спасатели и тяжелая техника, ведутся работы по укреплению берегов и отводу воды. На данный момент прямой угрозы населенным пунктам нет.
Однако, по прогнозам синоптиков, в ближайшую неделю в крае ожидаются небольшие дожди, а 9 июля возможен выход нового циклона на территорию Забайкальского края. Силы региональной подсистемы РСЧС переведены в режим повышенной готовности.