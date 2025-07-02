Школьник расстрелял бабушку и выстрелил дедушке в спину за запрет сидеть в телефоне
Тринадцатилетний школьник в Бразилии совершил нападение на своих бабушку и дедушку. Зависимый от телефона мальчик выстрелил в родных за запрет использовать смартфон. Пожилая женщина погибла, а ее муж получил ранение. Об этом инциденте в муниципалитете Франсиску-Белтран сообщает издание Ultimo Segundo.
Пожилая пара воспитывала внука с семилетнего возраста.
По предварительной информации, бытовой конфликт начался из-за запрета подростку сидеть в телефоне. Во время ссоры с дедушкой и бабушкой мальчик воспользовался пистолетом, принадлежавшим его дяде. Чтобы добыть оружие, он взломал автомобиль родственника.
Сначала мальчик ранил дедушку, выпустив ему в спину пулю, а затем выстрелил пять раз в грудь бабушки. Несмотря на ранение, дедушка смог обезоружить внука. Затем он вызвал полицию.
После нападения школьник попытался скрыться в лесу, но был быстро задержан правоохранительными органами.
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