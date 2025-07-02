Школьник расстрелял бабушку и выстрелил дедушке в спину за запрет сидеть в телефоне

02 июля 2025, 06:45

В Бразилии школьник застрелил бабушку и дедушку за запрет пользоваться смартфоном

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Тринадцатилетний школьник в Бразилии совершил нападение на своих бабушку и дедушку. Зависимый от телефона мальчик выстрелил в родных за запрет использовать смартфон. Пожилая женщина погибла, а ее муж получил ранение. Об этом инциденте в муниципалитете Франсиску-Белтран сообщает издание Ultimo Segundo.