Школьник расстрелял бабушку и выстрелил дедушке в спину за запрет сидеть в телефоне

В Бразилии школьник застрелил бабушку и дедушку за запрет пользоваться смартфоном
Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Тринадцатилетний школьник в Бразилии совершил нападение на своих бабушку и дедушку. Зависимый от телефона мальчик выстрелил в родных за запрет использовать смартфон. Пожилая женщина погибла, а ее муж получил ранение. Об этом инциденте в муниципалитете Франсиску-Белтран сообщает издание Ultimo Segundo.



Пожилая пара воспитывала внука с семилетнего возраста.

По предварительной информации, бытовой конфликт начался из-за запрета подростку сидеть в телефоне. Во время ссоры с дедушкой и бабушкой мальчик воспользовался пистолетом, принадлежавшим его дяде. Чтобы добыть оружие, он взломал автомобиль родственника.

Сначала мальчик ранил дедушку, выпустив ему в спину пулю, а затем выстрелил пять раз в грудь бабушки. Несмотря на ранение, дедушка смог обезоружить внука. Затем он вызвал полицию.

После нападения школьник попытался скрыться в лесу, но был быстро задержан правоохранительными органами.

Мария Моисеева

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