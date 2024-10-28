На камеру попал прилёт БПЛА Железногорске Курской области

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Около дороги в Железногорске в Курской области упал беспилотник. Происшествие попало в объективы камер.
На видеозаписи видно, что дрон пикирует в нескольких метрах от проезжающих рядом автомобилей, сообщает Телеграм-канал Baza. Беспилотник упал недалеко от асфальтированной дороги. Разлетевшиеся осколки, к счастью, не задели автомобилистов, которые передвигались в тот момент по пути.
Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов проинформировал, что в регионе сбили уже восемь беспилотников самолётного типа.
По словам Смирнова, 28 октября утром в Льговском районе украинский коптер нанёс удар по автомобилю местного жителя. На транспортное средство скинули пару взрывных устройств, из-за чего погибло двое людей, сидевших в машине.
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Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов проинформировал, что в регионе сбили уже восемь беспилотников самолётного типа.
«При обнаружении обломков БПЛА не трогайте их и не приближайтесь к ним, это очень опасно!» — говорит губернатор своих социальных сетях.
По словам Смирнова, 28 октября утром в Льговском районе украинский коптер нанёс удар по автомобилю местного жителя. На транспортное средство скинули пару взрывных устройств, из-за чего погибло двое людей, сидевших в машине.
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Ольга Енгалычева