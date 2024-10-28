Российские военные сбили около 10 дронов ВСУ над Воронежской областью

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Российские военные сбили около 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской областью, сообщил Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«К настоящему моменту всего в районах Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около десяти БПЛА», – подчеркнул он.
По словам главы региона, еще одно промышленное предприятие пострадало. Сбитый беспилотник стал причиной пожара на одном из объектов.
Ранее сообщалось, что подразделения ПВО и РЭБ в Воронежской области обнаружили и подавили несколько беспилотников. Была повреждена пристройка к служебному помещению одного из промышленных предприятий.
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Александр Климов