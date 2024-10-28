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Российские военные сбили около 10 дронов ВСУ над Воронежской областью

Гусев: российские военные сбили блок 10 дронов ВСУ в Воронежской областью
28 октября 2024, 00:47
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Российские военные сбили около 10 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Воронежской областью, сообщил Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«К настоящему моменту всего в районах Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около десяти БПЛА», – подчеркнул он.

По словам главы региона, еще одно промышленное предприятие пострадало. Сбитый беспилотник стал причиной пожара на одном из объектов.



Ранее сообщалось, что подразделения ПВО и РЭБ в Воронежской области обнаружили и подавили несколько беспилотников. Была повреждена пристройка к служебному помещению одного из промышленных предприятий.

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Силы ПВО России сбили семь беспилотников ВСУ
27 октября 2024, 23:53

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотников над территорией России, сообщается в Telegram-канале Министерства обороны РФ.
По данным ведомства, украинские военные пытались атаковать объекты на территории России в период с 20:20 до 22:50 по московскому времени в воскресенье, 27 октября.

«Четыре украинских БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два – над территорией Брянской области и один – над территорией Воронежской области», – отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что средства ПВО сбили 26 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России, в частности, над Брянской, Белгородской и Курской областях.

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#курская область
#брянская область
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Один из пострадавших в ДТП под Тель-Авивом скончался
Скончался один из пострадавших в ДТП с грузовиком под Тель-Авивом
27 октября 2024, 23:17

Фото: istockphoto/butenkow

Один из пострадавших в результате наезда грузовика на группу людей возле автобусной остановки под Тель-Авивом скончался в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский 12-й телеканал.
По словам врача больницы «Ихилов», пострадавшему пытались спасти жизнь, но это не удалось.

«Один из пострадавших в результате инцидента у базы Глилот скончался», – отметили журналисты.

Ранее недалеко от израильского города Тель-Авив грузовое транспортное средство врезалось в автобусную остановку и сбил людей. Грузовик врезался в автобусную остановку возле кинотеатра Cinema City Grillot. Движение в окрестностях было частично перекрыто.

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#израиль
#грузовик
#остановка
#врач
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Вспышку сальмонеллеза зафиксировали под Оренбургом
Под Оренбургом 16 человек заболели сальмонеллезом после обеда в общепите
27 октября 2024, 22:50

Фото: iStock/gorodenkoff

В Оренбургской области шестнадцать человек заболели сальмонеллезом и попали в больнице после обеда в одном из общепитов города Новотроицка. Об этом сообщает региональное СУ СКР в своем телеграм-канале. Отмечается, что состояние пациентов сейчас оценивают как удовлетворительное.
«По факту отравления 16 жителей Новотроицка в одном из предприятий общественного питания города организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)», — говорится в сообщении ведомства.
По информации СК, среди 16 госпитализированных есть и дети, все они попали в больницу после того, как пообедали в одном из пунктов общественного питания Новотроицка.

Ведомство уточняет, что работников и руководителей общепита уже опросили, а также изъяли всю документацию по поставкам, назначены экспертизы. Свою проверку организовала и оренбургская прокуратура.

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#отравление
#питание
#продукты
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На юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5 баллов
27 октября 2024, 21:55

Фото: iStock/SteveCollender

В провинции Адана на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 5,0 баллов. Об этом сообщает управление по ликвидации последствий ЧС. Подземные толчки, по данным ведомства, фиксировались в районе Козан в 20:06 по мск, а очаг землетрясения залегал на глубине в 20 километров.
Министр МВД Турции Али Ерликая также подтвердил информацию, заявив, что власти начали обход территории в провинции Адана в поисках возможных последствий. По его информации, подземные толчки чувствовали даже в соседних провинциях.
«AFAD и все команды наших соответствующих учреждений немедленно приступили к изучению местности. На данный момент никакой негативной ситуации нет», — написал он на своей странице в соцсети Х.
Ранее сообщалось, что землетрясение до трех баллов произошло у берегов Камчатки в Тихом океане с показателем в эпицентре в 4,7 баллов. По оценкам специалистов, в некоторых районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до трех баллов.

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#землетрясения
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Глава медиахолдинга Readovka Костылев доставлен в больницу в Москве
27 октября 2024, 18:30

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Руководителя медиахолдинга Readovka Алексея Костылева доставили в больницу в Москве, информируют коллеги журналиста в Telegram-канале редакции. Уточняется, что несчастный случай произошел в Смоленской области.
«Алексей в ходе рабочего визита в «Многодетные деревни» собирался навестить семью Морозовых, которую он не видел около недели, чтобы посмотреть, как она обживается на новом месте и спросить, нужна ли какая-то помощь», — говорится в публикации холдинга.

Перед этим журналист был доставлен в смоленскую областную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, за что россиянин поджег собственную мать в Ижевске. Возбуждено дело о покушении на убийство.

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#новости
#госпитализация
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Бывший президент Боливии Моралес заявил о вооруженной попытке его задержания
27 октября 2024, 18:30

Фото: iStock/A_N

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил, что правительство пыталось его задержать. Об этом написал в своих соцсетях, прикрепив видео, на котором якобы запечатлен этот момент. На кадрах видно, как экс-президент сидит в машине, по которой ведется стрельба, а у водителя заметна кровь на затылке.
«Такой была попытка задержания по указанию правительства», — говорится в подписи к видео.
Ранее издание El Deber сообщило, что прокуратура пытается добиться ордера на задержание Моралеса, так как он не явился на допрос по делу о растлении школьницы и торговле людьми. Уточнялось, что семья девочки познакомила ее с Моралесом, чтобы она смогла работать и развиваться в госсекторе, однако вскоре несовершеннолетняя забеременела от него.

До этого сообщалось, что Боливия заинтересована в присоединении к БРИКС, поскольку видит в этом объединении альтернативу для новой организации мира и возможности для изменений развивающихся стран.

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Россиянин поджег собственную мать за обвинения в безделье
СК: жителя Ижевска задержали за поджог матери после обвинений в безделье
27 октября 2024, 18:12

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Жителя Ижевска задержали за покушение на убийство собственной матери, он избил ее, а после поджег на ней одежду. Об это сообщает СУ СКР по Удмуртии. По информации телеграм-канала SHOT, мужчина напал на пенсионерку после того, как та назвала его иждивенцем.
По данным следствия, все произошло 19 октября, когда мужчина сидел дома и выпивал, чем спровоцировал ссору с матерью. Во время конфликта он набросился на нее, избил, а после поджег на ней одежду. Женщину увезли в больницу с ожогами 2-й и 3-й степени.

Уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство. Мужчину задержали, следователи рассчитывают через суд отправить его в СИЗО на время следствия.

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360.ru: у крановщицы произошел инсульт в Москве на сорокаметровой высоте
27 октября 2024, 17:59

Фото: istockphoto/Iulianna Est

На сорокаметровой высоте у машинистки башенного крана произошел инсульт в Москве, передает телеканал «360», ссылаясь на источник. Пациентка в сознании, ей оказывают помощь. Известно, что ей 40 лет.
Похожий случай произошел неделей ранее в Петербурге, где у крановщика случилась паническая атака на большой высоте. Все случилось на Октябрьской набережной, где строится высотный жилой дом. Коллега крановщика хотел попасть в кабину, но тот заперся изнутри, отказавшись спуститься. Мужчине пришли на помощь спасатели, спустив его на землю при помощи альпинистского снаряжения.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы на МКАД опрокинулся грузовик. Сейчас там работают экстренные службы.

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Дептранс: на МКАД в юго-восточной части Москвы опрокинулся грузовик
27 октября 2024, 17:45

Фото: istockphoto/Nataliya Rodina

На МКАД в юго-восточной части столицы опрокинулся грузовик, проинформировали в Дептрансе Москвы. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства. Инцидент произошел на внешней стороне 19 километра в районе Бесединского моста.
«На внешней стороне 19 километра МКАД (в районе Бесединского моста) опрокинулся грузовик. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сказано в публикации.

В отрезке в 4,5 километра затруднено движение, резюмировали в Дептрансе.

Похожий инцидент произошел в Челябинской области, где на трассе М5 Уфа — Челябинск случилось ДТП с тремя большегрузами.

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