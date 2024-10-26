Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Три беспилотника ВСУ атаковали российский регион

Три беспилотника ВСУ атаковали российский регион

Губернатор Гладков: три украинских БПЛА нанесли удары по Белгородской области
26 октября 2024, 00:46
Фото: istockphoto/NatureNow

Фото: istockphoto/NatureNow

Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по территории Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора области Вячеслава Гладкова.


По предварительным данным, пострадавших нет. Как отметил губернатор региона, в селе Головчино Грайворонского муниципального округа в результате сброса взрывчатки с беспилотника были выбиты стекла, повреждены крыша, крылья и багажник легкового автомобиля. В селе Мокрая Орловка сгорел припаркованный автомобиль. В селе Стригуны Борисовского района упал, а затем взорвался беспилотник, повредив два дома и легковой автомобиль.

Ранее подразделения ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над Орловской областью.

Читайте также:

Украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль в Курской области

Гладков: дрон ВСУ атаковал машину под Белгородом, есть пострадавший

Губернатор Миляев: из-за атаки БПЛА в Тульской области повреждены два спиртзавода
#вячеслав гладков
#белгородская область
#пво
#всу
#бпла
#беспилотник
#автомобиль
#взрыв
В Коркино произошел ряд поджогов имущества цыган
26 октября 2024, 01:06

Серия поджогов недвижимости местных цыган в Коркино, сообщается в Telegram-канале издания Baza.
Согласно данным, в ночь на пятницу, 25 октября, неизвестные подожгли дом на улице Пионерская. Через сорок минут на другой улице вспыхнул автомобиль. Спустя несколько часов загорелся еще один дом на улице Островского. Пожар до сих пор не потушен, на месте происшествия работают пожарные бригады.

Оба дома принадлежат представителям цыганской диаспоры. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее в Коркино прошли массовые беспорядки. На улицы города вышли около 150 человек, которые требовали наказать виновных в смерти 40-летней местной жительницы, занимавшейся частным извозом. Её тело с множественными ножевыми ранениями обнаружили в среду вечером в автомобиле, на котором она подвозила 17-летнего цыгана.

Читайте также:

Задержанный после стрельбы в Коркино оказался главой цыганской диаспоры

Толпа штурмует цыганский дом после убийства женщины-таксиста под Челябинском

В Коркино задержали 50 участников беспорядков после убийства таксистки
#пожар
#поджог
#пожарные
#автомобиль
#имущество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин рассказал о скрывающих ситуацию в Курской области от своих бойцов командирах ВСУ
Путин: командиры ВСУ скрывают от своих бойцов, что они попали в окружение
25 октября 2024, 23:57

Владимир Путин (фото: сайт Кремля)

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытается скрыть от своих солдат, что они окружены в Курской области, – заявил президент России Владимир Путин журналисту Павлу Зарубину на телеканале «Россия 24», сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что узнал о происходящем от сдавшихся украинских военных. По их словам, командование пытается скрыть сложившуюся ситуацию. Однако российский лидер отметил, что это «не меняет ситуацию».

Кроме того, по словам Путина, командиры ВСУ расстреливают своих же солдат, которые пытаются сдаться в плен.

Ранее боец ВСУ, попавший в плен в Курской области, рассказал, что его командиры отказались эвакуировать его из зоны боевых действий.

Читайте также:

Американский наёмник Ребар заочно арестован судом за преступления в Курской области

В России заочно осуждён наёмник из Грузии за участие в боях на стороне ВСУ

Польский наемник проклял боевиков ВСУ в предсмертной записке
#курская область
#владимир путин
#президент
#всу
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стали известны подробности об изрезавшем людей в российском гипермаркете мужчине
Shot: изрезавший клиентов гипермаркета в Петербурге разговаривал сам с собой
25 октября 2024, 23:21

Фото: iStock/BrianAJackson

Изрезавший посетителей гипермаркета в Санкт-Петербурге мужчина разговаривал сам с собой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot на основе информации от соседей дебошира.
Они рассказали, что поведение мужчины казалось им странным. Соседи говорят, что он давно сошел с ума.

По данным издания, в доме злоумышленника была обнаружена коробка с ножами, которыми он ранил людей в гипермаркете.

Инцидент произошел 25 октября. Мужчина, проживающий в Санкт-Петербурге, напал на покупателей гипермаркета «Окей» в Московском районе города. По предварительной информации, пострадали шесть человек.

Читайте также:

Два ножа и ненависть к людям: зачем неадекват набросился на посетителей магазина в Петербурге

Неизвестный с ножом напал на посетителей гипермаркета «Окей» в Петербурге

Следственный комитет опубликовал кадры подозреваемого в стрельбе в Коркино
#нож
#санкт-петербург
#соседи
#супермаркет
#нападение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Судебные приставы отказали Гуфу в просьбе отправить рэпер в рехаб
Mash: судебные приставы отказали родным Гуфа в просьбе направить рэпер в рехаб
25 октября 2024, 23:14

Фото: iStock/Chalabala

Судебные приставы отклонили просьбу родственников 47-летнего рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф, отправить музыканта на реабилитацию в период запрета некоторых его действий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Утверждается, что многие действия Гуфа ограничены. Ему не ограничили использование интернета, звонки по телефону или вождение машины, но запретили общаться со свидетелями и пострадавшими по делу ограбления и посещать баню в Апрелевке Московской области.

Ранее конфликт с участием Гуфа начался 23 октября после посещения им бани в Московской области. Выходя из бани, он повздорил с мужчиной и ударил его по голове. По одной версии, рэпер настойчиво пытался познакомиться с его сестрой, по другой – ссора произошла из-за проблемы с оплатой услуг комплекса.

Читайте также:

Полиция попросит взять Гуфа под арест за грабёж

Рэпер Гуф надеется отсидеться в больнице вместо тюрьмы

На рэпера Гуфа завели уголовное дело после конфликта в Апрелевке
#московская область
#подмосковье
#апрелевка
#уголовное дело
#ограбление
#конфликт
#музыкант
#реабилитация
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД назвали число пострадавших от атак ВСУ с начала года россиян
Мирошник: с начала 2024 года от атак ВСУ пострадали более 4 тыс. россиян
25 октября 2024, 23:04

Фото: Минобороны РФ

С начала 2024 года более четырех тысяч россиян пострадали от атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое число назвал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России по преступлениям Родион Мирошник.
«Только с начала 2024 года от атак украинских боевиков пострадали 4 733 мирных жителя, (...) ранения получили еще 274 несовершеннолетних ребенка», – рассказал он в рамках неформальной встречи членов Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» на тему «Систематические нарушения международного гуманитарного права Вооруженными силами Украины на территории Российской Федерации».

Ранее Мирошник рассказал о шансах прояснения судьбы похищенных ВСУ жителей Курской области, отметив, что соответствующий запрос уже направлен в Киев. По словам дипломата, Москва не питает иллюзий по поводу реакции президента Украины Владимира Зеленского, но возможность выяснить, что случилось с жителями приграничного региона, по крайней мере, есть.

Читайте также:

Запад вербует наемников для ВСУ с помощью ЧВК

The Economist: в Киеве опасаются наступления России в сторону города Запорожье

Рогов: ВС России уничтожили штаб ГБР Украины в Запорожье
#посол
#мид рф
#оон
#совбез
#украина
#всу
#россия
#владимир зеленский
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Туле учительница украла из школы учебники и продала их в интернете
25 октября 2024, 21:32

Фото: iStock/Svetlanais

В Туле учитель английского языка после увольнения украла из школьной библиотеки учебники на общую сумму один миллион рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в конце прошлого учебного года 47-летняя учительница написала заявление об увольнении. А в сентябре директор школы обнаружил пропажу учебных книг на общую сумму в один миллион рублей. Он написал заявление в полицию.

Выяснилось, что перед увольнением женщина неоднократно проникала в библиотеку, пока охранник поливал цветы, и похищала учебники. Украденное она успешно продавала в интернете.

Суд в Туле вынес приговор о заключении учительницы под домашний арест. Её может грозить наказание в виде штрафа и тюремного заключения на срок до пяти лет.

Читайте также:

МВД: 13 млрд рублей похитили при создании российского планшета «Роснано»

Суд вынес приговор водителю упавшего в Мойку автобуса, где погибли 7 пассажиров

Из Российского военно-исторического архива пропал оригинал указа Петра II
#школа
#учитель
#кража
#суд
#приговор
#наказание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трое пострадавших при нападении в магазине Петербурга находятся в реанимации
25 октября 2024, 21:19

Фото: iStock/globalmoments

Трое из пострадавших при вооружённом нападении в магазине в Петербурге находятся в реанимации. Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, слова которого приводит РИА Новости.
Отмечается, что одного мужчину, находящегося в крайне тяжёлом состоянии, уже прооперировали, он остаётся в реанимации. Пациент поступил в больницу с проникающим ранением живота.

Также госпитализация потребовалась двум женщинам. Она из них прооперирована и переведена в отделение реанимации. Её состояние врачи оценивают как стабильное средней степени тяжести. Вторая женщина находится в реанимации с диагностическими целями. Врачи уточняют характер повреждений. Её состояние тоже оценивается как средней степени тяжести.

Ещё двое пострадавших при нападении были доставлены в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Одна женщина находится в тяжёлом состоянии, у неё проникающее ранение органов грудной клетки и повреждение лёгкого. Она остаётся в шоковой операционной. А пострадавший мужчина был доставлен с повреждением кисти и надключичной области. Ранения небольшие, поэтому он уже может отправиться домой, отметил директор НИИ Вадим Мануковский.

Читайте также:

Неизвестный с ножом напал на посетителей гипермаркета «Окей» в Петербурге

Два ножа и ненависть к людям: зачем неадекват набросился на посетителей магазина в Петербурге

Напавший на покупателей гипермаркета в Санкт-Петербурге госпитализирован
#санкт-петербург
#госпитализация
#больница
#реанимация
#нападение
#магазин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Окей» поддержит пострадавших во время поножовщины в Санкт-Петербурге
«Окей» окажет поддержку пострадавшим во время поножовщины в Санкт-Петербурге
25 октября 2024, 20:17

Фото: Риа Новости/ Наталья Селиверстова

Торговая сеть «Окей» прокомментировала поножовщину в гипермаркете Санкт-Петербурга.
Компания «Окей» опубликовала официальное заявление в связи с нападением Юрия Артемьева на покупателей гипермаркета.

«Мы выражаем благодарность нашим покупателям, персоналу и охране магазина за их самоотверженные действия по задержанию нападавшего. Отличившиеся сотрудники магазина и ЧОП будут поощрены», — отмечается в обращении.

​Сеть гипермаркетов также заявила о том, что ​свяжется со всеми потерпевшими и предложит им материальную поддержку для оплаты медицинских расходов и трат на психологическую помощь.

У мужчины, устроившего поножовщину, с собой было два кухонных ножа. ​По информации ​работников ​медицинской организации, Юрий Артемьев сейчас находится в состоянии ​острого психоза.

Читайте также:

Напавший на покупателей гипермаркета в Санкт-Петербурге госпитализирован

Ненавидел людей и помогал украинцам: кто устроил резню в ТЦ в Санкт-Петербурге, число жертв, видео

Во время поножовщины в петербургском «Окее» пострадало пятеро человек
#помощь
#человек
#сотрудники
#заявление
#санкт-петербург
#пострадавший
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Актриса «Женитьбы Бальзаминова» Татьяна Волкова скончалась
Умерла актриса фильма «Женитьба Бальзаминова» Татьяна Волкова
25 октября 2024, 19:57

Фото: iStock/ fergregory

В Пермском крае скончалась советская и российская актриса театра Татьяна Волкова. Артистке было 76 лет.
О смерти театрального деятеля стало известно от пресс-службы Чайковского государственного театра драмы и комедии.

Татьяна Волкова была признана заслуженной артистки Российской Федерации в 2004 году. С 1982 года она работала в Чайковском государственном театре драмы и комедии в Пермской области. Она занимала должность заведующей группой.

Актриса прославилась благодаря ролям в таких спектаклях, как «Женитьба Бальзаминова» (она играла роль свахи), «Сестры» и «Вишневый сад» А. Чехова, «Васса Железнова» М. Горького, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, «Мои надежды» А. Шатрова.

26 октября в 11:00 пройдёт прощание с артисткой Татьяной Волковой в ритуальном зале рядом с автовокзалом города Чайковский.

Читайте также:

Ставшая звездой TikTok российская пенсионерка умерла в возрасте 98 лет

Российский актер и его супруга найдены мертвыми в Азербайджане

«Собирали по кусочкам»: от чего умерла 31-летняя звезда Playboy и шоу «Холостяк» Вероника Мурашкина, подробности
#сад
#актёр
#пенсионерка
#прощание
#шоу
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье ищет медработников