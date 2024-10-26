Три беспилотника ВСУ атаковали российский регион

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Три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по территории Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале губернатора области Вячеслава Гладкова.
По предварительным данным, пострадавших нет. Как отметил губернатор региона, в селе Головчино Грайворонского муниципального округа в результате сброса взрывчатки с беспилотника были выбиты стекла, повреждены крыша, крылья и багажник легкового автомобиля. В селе Мокрая Орловка сгорел припаркованный автомобиль. В селе Стригуны Борисовского района упал, а затем взорвался беспилотник, повредив два дома и легковой автомобиль.
Ранее подразделения ПВО сбили пять беспилотников ВСУ над Орловской областью.
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Александр Климов