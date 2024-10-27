В Минобороны назвали число сбитых за ночь украинских беспилотников

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Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 51 украинский БПЛА над российскими регионами. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны России.
Уточняется, что 18 вражеских дронов были перехвачены над территорией Тамбовской области, 16 — над Белгородской областью, а над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей были сбиты по 4 беспилотника.
Согласно информации военного ведомства, 3 БПЛА ликвидировали над Воронежской областью и 1 — над Курской областью.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Согласно информации военного ведомства, 3 БПЛА ликвидировали над Воронежской областью и 1 — над Курской областью.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова