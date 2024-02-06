На канатной дороге «Красной поляны» столкнулись две кабинки

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В Сочи на канатной дороге «Красной поляны» произошла крупная авария – столкнулись две кабинки, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, две кабинки, перевозившие туристов по канатной дороге, столкнулись на высоте в 960 метров. Как подобное могло произойти — в настоящий момент выясняется.
Предварительно, в результате произошедшего никто не пострадал.
Сегодня неподалёку от места столкновения кабинок произошло ещё одно ЧП — на лыжный комплекс «Лаура» сошла лавина. В снежном плену оказались шесть человек, однако, к счастью, их успели вовремя откопать сотрудники горнолыжной трассы. Отмечается, что никаких серьёзных травм туристы не получили.
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Евгения Парфентьева