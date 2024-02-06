В Солнечногорске спасатели ликвидировали утечку газа в частном доме

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»
Огнеборцы ГКУ МО «Мособлпожспас» эвакуировали из дома двух взрослых и ребенка из-за утечки газа. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Жильцы частного дома обратились в службу 112, когда почувствовали запах газа после крушения козырька над входной дверью.
Стоит отметить, что инцидент произошел в посёлке Алабушево городского округа Солнечногорск 5 февраля.
Читайте также:
Полицейские перекрыли канал поставки ядовитой незамерзайки в Московскую область
Москвич преследовал бывшую девушку и заставил взять кредит, его задержали
Подмосковные росгвардейцы оказали первую помощь мужчине с ножевым ранением
«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы оценили обстановку и выяснили, что из-за большого объёма скопившегося снега козырек навеса сломался и повредил газовую трубу. Специалисты обесточили дом, но из-за поврежденного газового вентиля не смогли перекрыть подачу газа. Спасатели предупредили жильцов соседних домов об аварийной ситуации и эвакуировала в безопасное место двоих взрослых и ребенка до приезда аварийной газовой службы», — рассказал начальник караул Николай Гуськов.
Читайте также:
Полицейские перекрыли канал поставки ядовитой незамерзайки в Московскую область
Москвич преследовал бывшую девушку и заставил взять кредит, его задержали
Подмосковные росгвардейцы оказали первую помощь мужчине с ножевым ранением
Мира Полтева