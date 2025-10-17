На Кавказе мужчина пытался заказать убийство двух пасторов за 1 миллион рублей

17 октября 2025, 13:53

Фото: iStock/Fedorovekb

На Северном Кавказе силовики задержали мужчину, подозреваемого в попытке организации убийства по найму. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





По ее словам, бывший прихожанин христианских общин планировал заплатить один миллион рублей за убийство двух пасторов. О его намерениях стало известно сотрудникам Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.





«Была организована инсценировка убийства одной из жертв. Об исполнении заказа сообщили инициатору преступления и в качестве доказательства предоставили фотографии», — уточнила Волк.