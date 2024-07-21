На Керченском мосту пробка со стороны Тамани увеличилась до 635 автомобилей

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Пробка на Керченском мосту со стороны Тамани увеличилась до 635 автомобилей, ожидание составляет более чем два часа. Об этом сообщили в информцентре по автодорогам.
«20.00 (совпадает с мск — ред.)… В очереди со стороны Тамани находится 635 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в публикации в Telegram-канале информцентра об обстановке на автоподходах к Керченскому мосту.
Известно, что сто стороны Керчи очередь отсутствует. Ранее сообщалось, что в 10:00 по Москве в очереди было 570 машин.
Перед этим стало известно, что дорогу от Павловской слободы до трассы «Балтия» хотят на девять месяцев раньше, чем указано в плане. Подробности в материале «Радио 1».
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