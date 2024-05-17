На польско-украинской границе образовались заторы из сотен машин

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На польско-украинской границе в Львовской области возникли пробки из сотен легковых автомобилей, сообщило украинское телевидение «Общественное» со ссылкой на Александру Кучковскую, представителя Львовского пограничного отряда.
«В настоящее время на границе с Польшей в Львовской области в очередях стоит 760 легковых автомобилей», — говорится в материале.По информации телеканала, очереди также образовались из автобусов на основных КПП. В трех пунктах пропуска накопилось 25 транспортных средств. Причины задержек не уточняются, однако предполагается, что они могут быть связаны с новым законом о мобилизации на Украине.
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