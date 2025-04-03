На киевском рынке два человека погибли в результате подрыва гранаты

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В Киеве на рынке «Юность» в Деснянском районе два человека погибли в результате подрыва гранаты. Изначально администрация объекта предполагала, что взорвался баллон с бытовым газом.
Однако позже полицейские сообщили, что в помещении торгового павильона взорвалась боевая граната. Взрывотехники обнаружили в помещении остатки боеприпаса. Погибли двое мужчин в возрасте 59 и 60 лет, добавили правоохранители. Оба они были местными жителями, уточняется на сайте управления полиции украинской столицы. На месте ЧП продолжают работу экстренные службы и сапёры.
Чуть позже киевская администрация сообщила новом взрыве, который произошёл уже в Днепровском районе города. Там мужчина поднял с земли неустановленный предмет, который детонировал у него в руках. Пострадавший госпитализирован с ранениями.
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Чуть позже киевская администрация сообщила новом взрыве, который произошёл уже в Днепровском районе города. Там мужчина поднял с земли неустановленный предмет, который детонировал у него в руках. Пострадавший госпитализирован с ранениями.
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Александр Бойцов