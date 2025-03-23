Политолог спрогнозировал угрозу госпереворота на Украине

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На Украине есть угроза госпереворота, заявил в беседе с aif.ru политолог Василий Вакаров. Он уточнил, что, по словам его знакомых, в Киеве уже витает соответствующая вероятность. Вместе с тем сам эксперт не верит в такое развитие событий.
«…Но я не верю, что может произойти государственный переворот», — прокомментировал Вакаров.
Он подчеркнул, что вероятность связана с возможным прекращением огня. Причем, если бунты будут происходить, то разрозненно, поскольку, по мнению Вакарова, единого центра нет.
Госпереворот на Украине начался в конце ноября 2013 года, получив название «Евромайдан». События были связаны с приостановкой подписания украинской стороной ассоциации с Евросоюзом. После в стране последовала серия убийств журналистов и политиков.
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Никита Кротов