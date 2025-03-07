Массированная атака на Украину: какие объекты поражены, что известно

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В направлении аэродрома в Ивано-Франковске, где находятся истребители F-16, нанесен мощный удар. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Рано утром уже были удары. Пишут, что по топливно-энергетической системе. А сейчас говорят, что в направлении аэродрома, на котором есть самолёты, в том числе F-16», — написал Лебедев в своем Telegram-канале.
Он также отметил, что рядом с аэродромом находится гостиница, куда ранее заселились иностранные летчики, а местные жители уже начали жаловаться на их поведение.
Кроме того, сообщается о мощном взрыве в Харькове. Мэр города Игорь Терехов подтвердил прилет по инфраструктурному объекту.
Также известно, что взрывы прогремели в Винницкой, Полтавской и Хмельницкой областях. При этом в сети расходятся кадры мощного пожара на газопроводе в Тернополе после ракетного удара.
Украинские паблики пишут, что в воздушное пространство Украины залетело около 100 ракет и множество беспилотников. Основными целями ночных и утренних ударов ВС РФ стали объекты энергетической инфраструктуры Украины, преимущественно газотранспортной системы.
Официально данная информация не подтверждена.
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Элина Позднякова